Балкон вместо спальни: В Подмосковье нашли жильё для тех, кто уже всё видел

Ранее в Москве на продажу выставили ещё один пример «недвижимости для сильных духом» — студию площадью всего 2,5 квадратных метра. За помещение без окон продавец запросил 1,25 млн рублей. В объявлении объект назвали студией, хотя по площади он больше напоминает кладовку, которую внезапно решили повысить до статуса жилья.