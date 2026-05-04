WP: Бритни Спирс избежала тюрьмы, признав вину за вождение в нетрезвом виде

Известная американская певица Бритни Спирс смогла избежать тюремного заключения, признав вину за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает издание Washington Post.
«Спирс через своего адвоката признала вину по менее тяжкому обвинению, что позволит ей избежать тюремного заключения после того, как прокуратура Калифорнии предъявила ей обвинения», — говорится в материале.
Звезда заключила сделку со следствием, признав вину по смягченной статье за «неосторожное вождение в нетрезвом виде». Наказание за нее предусматривает один год испытательного срока. Также певице предстоит пройти обязательный курс реабилитации и выплатить штрафы.
В марте 2026 года дорожный патруль в Калифорнии остановили Бритни Спирс по подозрению в пьяной езде. После этого певица оказалась в участке, где прошла тесты на трезвость. Позднее Спирс легла в реабилитационный центр.