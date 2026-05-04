Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться с проблемным детсадом в Ростовской области

Донские следователи проверяют работу частного детского сада, который засветился на федеральном телевидении.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль проблемную ситуацию, сложившуюся в одном из частных детских садов Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

В эфире федерального телеканала вышел сюжет о ненадлежащем уходе за воспитанниками в одном из частных детских садов в Ростовской области. В нем говорилось, что родители жалуются на антисанитарию, некомпетентность сотрудников и отсутствие у дошкольного учреждения лицензии.

Донские следовали инициировали проведение проверки по статье 238 УК РФ: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ее результатах и установленных обстоятельствах.

