Под Калининградом нашли экипаж Ил-2 и останки 25 советских солдат

В Калининградской области нашли экипаж Ил-2 и останки 25 советских солдат.

КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. Экипаж самолета Ил-2 и останки 25 советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба правительства региона.

В понедельник члены рабочей группы партийного проекта «Историческая память» вместе с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных начали подъем фрагментов самолета вместе с двумя останками экипажа в районе поселка Красновка Зеленоградского муниципального округа.

«Поисковой отряд “Совесть” провел масштабную работу, в ходе которой и была обнаружена “летающая крепость”, а также останки 25 советских солдат… Не вернувшийся с боевого задания экипаж штурмового самолета Ил-2 до настоящего момента считался пропавшим без вести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ил-2 в этом районе специально не искали. На территории нынешнего Зеленоградского округа шли ожесточенные бои, в ходе которых Красная армия терпела большие потери личного состава.

«Впереди не менее трудная работа — установить имена погибших летчиков. Правительство области оказывает и готово оказывать всемерную поддержку в поисках, идентификации героев Великой Отечественной войны, сохранении памяти о них», — приводит пресс-служба слова губернатора.

Во время полевой экспедиции поисковикам удалось обнаружить и детали самолета, по которым можно установить боевую биографию штурмовика.

«У нас уже есть предположение, что боевую машину пилотировал капитан Машковцев вместе со стрелком Михеевым», — приводит пресс-служба слова координатора федерального партийного проекта «Историческая память» в Калининградской области Руслана Хисамова.

По итогу поисковых работ награды летчиков штурмовика, а также 25 советских бойцов передадут их родственникам. Останки воинов будут перезахоронены на братской могиле.

