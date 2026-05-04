«Мы обнаружили волну атак на медучреждения»

— По данным «Лаборатории Касперского» (на основе анонимной статистики срабатывания решений компании), в первом квартале 2026 года в Воронежской области было заблокировано почти 320 тыс. попыток перехода по ссылкам на фишинговые ресурсы. При этом одним из наиболее распространенных каналов атак остаются рассылки по электронной почте: за тот же период зафиксировано около 244 тыс. писем, содержащих вредоносный или нежелательный контент.