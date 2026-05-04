Как санитар-водитель «Егерь» прошел путь от кузнеца и биолога до ежедневных выездов за ранеными и грузом

Санитар-водитель «Егерь» прошел путь от кузнеца и биолога до ежедневных выездов за ранеными и грузом в отряде «Шторм» 83-го мотострелкового полка группировки войск «Север».
В мирной жизни его звали просто Сергей. Больше 20 лет он работал охотоведом-инспектором — охранял природу. Потом открыл свою кузницу: ковали художественные ворота, мангалы, красивые решетки. Дело спорилось, семья росла — двое сыновей и дочка.
А потом лучший друг ушел на СВО. И в какой-то момент Сергей понял: не сможет спокойно смотреть в глаза его детям, зная, что сам остался дома. Подписал контракт. Второй год уже служит санитаром-водителем в отделении медицинской эвакуации отряда «Шторм» 83-го мотострелкового полка группировки «Север».
На должность он попал случайно, но очень вовремя. Призывался водителем артиллерии на «Граде», потом формировался отряд — не хватало обычных водителей. А у него за плечами и «буханки», и машины повышенной проходимости, и опыт механика. Плюс биологическое образование. Работа у них важная и опасная. Основное — подвозить на передовую медикаменты, продукты, воду. Туда, куда обычная машина не всегда доедет. И, конечно, главная задача — вывозить раненых.
— Мы заранее отрабатываем точки эвакуации, — объясняет «Егерь». — Смотрим, где ближе плечо, какой госпиталь или стабилизационный пункт может принять, какие дороги проезжие. Общаемся с другими водителями, которые туда постоянно ездят. Засекаем, в какое время чаще летают «птички». Стараемся попасть в «окошки», когда относительно спокойно.
Но спокойно бывает не всегда. Обычный выезд на подвоз груза можно подгадать под погоду и время. А когда приходит вызов по тяжелому раненому — времени нет совсем. Страх, признается, всегда присутствует.
— Когда он притупляется — вот тогда и случается самое плохое. Страх помогает жить, все органы чувств на максимуме. Что держит? Простое понимание: там наши парни. Если я не поеду, если не заберу человека или не довезу воду и продукты — им будет хуже. Это наша работа, — говорит «Егерь».
Один выезд особенно запомнился. Под Демидовкой, когда противник пытался прорваться на Белгородскую землю. Дорогу полностью перекрыли. Осталась только одна «буханка». Вызов — тяжелый раненый. С напарником сели и поехали. Знали, что могут не доехать.
Так и вышло. На полпути попали под тяжелый дрон. «Егерь» чудом остался цел, напарника сильно зацепило. По рации крикнули товарищу, который перегонял легковушку неподалеку. Тот под «птичками» подскочил, помог вытащить. Успели в последний момент.
— Любая мелочь могла все изменить. Второй дрон на добивание то ли запутался, то ли просто мимо прошел. Мы до сих пор гадаем, как так вышло, — объясняет «Егерь».
Раненого спасли. Машину на следующий день вытащили — до сих пор на ней работают.
Перед каждым выездом у «Егеря» свой маленький ритуал.
— Перекреститься. Еду с молитвой. В окопах атеистов нет, — говорит он. — Это помогает и страх перебороть, и просто ехать дальше. Я верю, что еще вернусь к своим. Навыков у него — на целую бригаду: водитель, механик, кузнец, биолог. На стабилизационном пункте даже ассистировал врачу при операциях: «Тяжелых подтаскивали — помогал, как мог». Здесь все пригодилось.
КСТАТИ.
За свою службу санитар-водитель в отделении медицинской эвакуации отряда «Шторм» 83-го мотострелкового полка группировки «Север» с позывным «Егерь» получил государственную награду — медаль Суворова. За все в совокупности — скромно говорит он.