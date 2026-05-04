Как санитар-водитель «Егерь» прошел путь от кузнеца и биолога до ежедневных выездов за ранеными и грузом

На должность он попал случайно, но очень вовремя. Призывался водителем артиллерии на «Граде», потом формировался отряд — не хватало обычных водителей. А у него за плечами и «буханки», и машины повышенной проходимости, и опыт механика. Плюс биологическое образование. Работа у них важная и опасная. Основное — подвозить на передовую медикаменты, продукты, воду. Туда, куда обычная машина не всегда доедет. И, конечно, главная задача — вывозить раненых.