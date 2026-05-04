Под Зеленоградском поднимают фрагменты Ил-2, сбитого в 1945 году: экипаж считался пропавшим без вести

В районе посёлка Красновка в Калининградской области началась операция по подъёму фрагментов советского штурмовика Ил-2, не вернувшегося с боевого задания в ходе Восточно-Прусской наступательной операции. До настоящего момента судьба экипажа оставалась неизвестной.
В понедельник, 4 мая, на место выехали губернатор Алексей Беспрозванных, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Кропоткин, члены партийного проекта «Историческая память» и поисковики отряда «Совесть». В ходе работ уже обнаружены фрагменты самолёта и останки двух членов экипажа.
«Сегодня мы исполнили наш священный долг — подняли останки советских лётчиков, которые погибли в боях Восточно-Прусской операции, и фрагменты их самолёта, — сказал Беспрозванных. — Впереди не менее трудная работа — установить имена погибших. Это дело чести для всех нас, потому что война не закончена, пока не похоронен последний солдат».
Координатор партпроекта Руслан Хисамов рассказал, что отряд «Совесть» провёл масштабную работу в этом районе, где шли ожесточённые бои. Помимо штурмовика, найдены останки ещё 25 советских солдат.
«Номерные знаки боевой машины позволят нам “пролистать” её фронтовую биографию. У нас уже есть предположение: самолёт пилотировал капитан Машковцев вместе со стрелком Михеевым. Если версия подтвердится, награды экипажа передадут родственникам», — пояснил Хисамов.
Найденные награды лётчиков и 25 советских бойцов передадут их родственникам, а останки воинов перезахоронят на братской могиле. Поисковый отряд «Совесть» работает уже 26 лет, за это время найдены и опознаны несколько тысяч красноармейцев.