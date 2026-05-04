Президент внес в Думу соглашение с Таджикистаном по миграции

Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу законопроект о ратификации соглашения с Таджикистаном, регулирующего статус представительств по линии МВД и миграции. Об этом следует из материалов, размещенных в электронной базе парламента.
Документ касается правового положения структур, отвечающих за вопросы внутренних дел и миграционной политики, на территориях двух стран. Соглашение было подписано 9 октября 2025 года в Душанбе.
Согласно проекту, Россия откроет представительство МВД в столице Таджикистана. В свою очередь, Душанбе создаст на территории РФ два представительства — МВД Таджикистана и министерства труда, миграции и занятости населения. Их планируется разместить в Москве.
В пояснительной записке указано, что соглашение направлено на усиление взаимодействия в сфере безопасности и миграционного контроля. В числе приоритетов — борьба с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров.
Ратификация документа должна закрепить механизм постоянного присутствия профильных ведомств на территории партнерских государств и упростить координацию по линии правоохранительных органов.
Подобные соглашения позволяют оперативно обмениваться информацией между ведомствами, координировать работу по выявлению правонарушений и ускорять процедуры, связанные с миграционным учетом и проверками иностранных граждан.
