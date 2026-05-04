«Почта России» перешла на новую модель отслеживания посылок. Теперь пользователи будут видеть только значимые этапы движения отправлений: прием в доставку, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки, а также готовность к вручению. Промежуточные статусы и круглосуточные технические оповещения убрали.
В компании пояснили, что изменения нужны для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. При этом все фазы пути посылки сохраняются во внутренней системе. Это позволит оперативно выявлять нештатные ситуации и не перегружать клиента лишней информацией.
