«Почта России» перешла на новую модель отслеживания посылок

Ранее KP.RU писал, что в национальном мессенджере «Макс» появилась новая функция — пользователи теперь могут создавать собственные стикерпаки. Для этого нужно обновить приложение, зайти в чат-бот «Стикеры в “Макс”» и загрузить изображения из галереи. Опция доступна тем, кто подключил Цифровой ID, его можно оформить прямо в настройках профиля.