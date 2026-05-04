Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны России призвало мирных жителей и дипломатов своевременно покинуть Киев

Министерство обороны России в понедельник, 4 мая, выпустило предупреждение для гражданского населения Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств. Оно настоятельно рекомендовало покинуть столицу Украины в случае возможного ответного удара.

Министерство обороны России в понедельник, 4 мая, выпустило предупреждение для гражданского населения Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств. Оно настоятельно рекомендовало покинуть столицу Украины в случае возможного ответного удара.

— Мы предупреждаем о необходимости своевременно покинуть Киев, — говорится сообщении.

Представители министерства предупредили, что в случае если Украина попытается осуществить свои «преступные планы», направленные на срыв празднования Дня Победы, Вооруженные силы России готовы нанести ответный удар по центру Киева.

— Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Незадолго до этого Министерство обороны сообщило, что в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины», который начнется в полночь с 5 на 6 мая. Он заявил о том, что человеческая жизнь «несравнимо более ценна, чем празднование какой-либо годовщины», в связи с чем решил пойти на временное прекращение огня.