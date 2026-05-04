Граждане тунеядцы, кто хочет поработать

Уклонение от общественно полезного труда считалось несовместимым с социалистическими принципами и требовало наказания. Наподобие того, что показано в фильме «Операция “Ы”, когда студент Шурик перевоспитывал тунеядца Федю. И хотя Федя, сытно покушав, утверждал, что “кто не работает, тот ест”, власть старалась вытравить социальных паразитов.
Суровое преследование тунеядцев в 1961 году не случайно совпало с XXI съездом партии, где была принята новая программа КПСС и обещано, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. В моральном Кодексе строителя коммунизма также была прописана непримиримость к тунеядству. Указ стал следствием романтизма Хрущева, но его жертвам от этого было не легче.
За первый год было привлечено к ответственности 240 тысяч человек — 9 процентов за сдачу внаем квартир и дач, 20 процентов — за частное предпринимательство, 40 процентов — за случайные заработки. Могли посадить даже за разведение кроликов. Указ угрожал творческим личностям, которые не состояли в профессиональных союзах. Громкий пример — Иосиф Бродский, который на суде не сумел доказать, что он настоящий поэт, наивно утверждая, что это дар от бога. Впрочем, полтора года в Архангельской области на сельхозработах Нобелевский лауреат называл самым счастливым временем в жизни.
Понятие «тунеядство» предполагало расширительное толкование и часто применялось к «неудобным» гражданам. Кумиры молодежи уходили от обвинения, устраиваясь на низкооплачиваемую работу. Виктор Цой, Петр Мамонов. Константин Кинчев служили кочегарами и лифтерами. Власть использовала указ для преследования политических оппонентов. Борьба с тунеядцами продолжалась даже на заре перестройки и к моменту отмены указа в 1991 году превратилась в анахронизм.
По Конституции принудительный труд у нас запрещен. Однако депутаты разного уровня и чиновники Роструда часто возвращаются к вопросу о тунеядстве. В новом историческом ракурсе — теперь это злоупотребление пособием по безработице и нелегальные доходы, которые самозанятые граждане уводят от налогов. Идет обсуждение экономических мер, которые решат вечную проблему.