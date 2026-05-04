Граждане тунеядцы, кто хочет поработать

За первый год было привлечено к ответственности 240 тысяч человек — 9 процентов за сдачу внаем квартир и дач, 20 процентов — за частное предпринимательство, 40 процентов — за случайные заработки. Могли посадить даже за разведение кроликов. Указ угрожал творческим личностям, которые не состояли в профессиональных союзах. Громкий пример — Иосиф Бродский, который на суде не сумел доказать, что он настоящий поэт, наивно утверждая, что это дар от бога. Впрочем, полтора года в Архангельской области на сельхозработах Нобелевский лауреат называл самым счастливым временем в жизни.