Правительство изменило правила проведения экзаменов по вождению

Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Кабинет министров утвердил изменения в правилах экзаменов на получение водительских прав, которые вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Если кандидат не сдаст практический экзамен в течение шести месяцев после успешной теории, ему придется повторно сдавать теорию в течение 30 дней. Экзамены можно будет перенести по заявлению в Госавтоинспекцию.

Расширяется перечень оснований для прекращения экзамена, в том числе использование средств связи и других источников информации. Нарушение приведет к аннулированию результатов. В этом случае следующий экзамен можно будет сдать не ранее чем через год.

С марта 2024 года при подаче электронного заявления через «Госуслуги» не потребуется медицинская справка, если информация о ней уже есть в ЕГИСЗ. Однако, если срок действия медицинского заключения истекает между подачей заявления и выдачей прав, это станет основанием для приостановки экзаменов, говорится в материале.

Автоюрист Лев Воропаев напомнил, что процедура изъятия водительских удостоверений по состоянию здоровья также изменится с 1 марта 2027 года. Согласно новым правилам, медицинское учреждение будет направлять соответствующую информацию непосредственно сотрудникам ГИБДД, что позволит исключить судебные разбирательства и ускорить процесс остановки права вождения.