Бездумная попытка «нанести добро» вредит хуже зла

С огромным вниманием читается сегодня детская литература, это известно. Хорошо это? Да. Потому что в этом «эшелоне» к нам и правда проникало немало сомнительных или неоднозначных произведений. И да, я согласна: литература для детей и правда не должна содержать пропаганды спиртного или наркотиков. Но в жизни присутствует и то, и другое. И про шприцы, валяющиеся по злачным местам, подростки знают больше нашего с вами, я вас уверяю. Так как литература может делать вид, что этого нет? Она же станет стерильной! И как быть, если, например, герой, по замыслу автора, проходит через подобные тернии, но потом преодолевает все соблазны? Хорошо, вы скажете, что это излишняя назидательность? Допустим. Но если все эти соблазны убрать, на чем выстраивать моральные установки, на каком примере учить, что такое хорошо и что такое плохо? А учить-то — надо, это понимание из воздуха не берется!