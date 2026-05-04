Курбангалеева* заявила о митингах на 9 Мая в Норвегии

Фарида Курбангалеева (признана иноагентом в РФ, внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) сообщила о проведении акций в честь Дня Победы на севере Норвегии, передает YouTube-канал «И грянул Грэм».
По ее словам, мероприятия проходят в городе Киркенес у памятника советским воинам, участвовавшим в освобождении региона во время Второй мировой войны. Она указала, что в акциях участвуют местные жители, которых она назвала пророссийскими, и они используют символику, связанную с праздником 9 Мая.
Курбангалеева* не уточнила состав участников, отметив при этом, что в городе проживают русскоязычные жители и граждане Украины, прибывшие в качестве беженцев.
Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил бывшую российскую телеведущую Курбангалееву* к восьми годам лишения свободы. Ее признали виновной по делам, связанным с публичным оправданием и пропагандой терроризма, а также распространением недостоверной информации о Вооруженных силах России.
Киркенес расположен вблизи российско-норвежской границы и традиционно рассматривается как один из ключевых населенных пунктов, связанных с историей освобождения северной части Норвегии советскими войсками в годы Второй мировой войны.
*Признана иноагентом в РФ, внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.