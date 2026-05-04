Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове после зимнего периода начали работать фонтаны

Фонтаны в Ростове будут светиться по вечерам и звучать по выходным.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице открылся сезон фонтанов. Об этом сообщается на сайте администрации Ростова.

По информации городского Управления благоустройства и лесного хозяйства, муниципальные фонтаны запустили в минувшие выходные. Перед этим их протестировали и помыли. Сооружения работают с 9 до 22 часов, подсветку включают с 20 часов.

— На фонтане «Атланты» на Театральной площади дополнительно в выходные и праздничные дни включается музыкальное сопровождение с 21 до 22 часов, — говорится в сообщении.

Напомним, что 2 мая в Ростове открылся новый светомузыкальный фонтан у Дворца спорта. В теплое время года днем он будет работать в обычном режиме, а по вечерам дополнится светомузыкальными представлениями.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.