В Ростове после зимнего периода начали работать фонтаны

В Донской столице открылся сезон фонтанов. Об этом сообщается на сайте администрации Ростова.
По информации городского Управления благоустройства и лесного хозяйства, муниципальные фонтаны запустили в минувшие выходные. Перед этим их протестировали и помыли. Сооружения работают с 9 до 22 часов, подсветку включают с 20 часов.
— На фонтане «Атланты» на Театральной площади дополнительно в выходные и праздничные дни включается музыкальное сопровождение с 21 до 22 часов, — говорится в сообщении.
Напомним, что 2 мая в Ростове открылся новый светомузыкальный фонтан у Дворца спорта. В теплое время года днем он будет работать в обычном режиме, а по вечерам дополнится светомузыкальными представлениями.
