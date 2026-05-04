Сводная группа Молодежки Народного фронта помогает в ликвидации ЧС в Туапсе

За день активисты переместили по пляжу более 200 мешков с нефтепродуктами.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Сводная группа волонтеров Молодежки Народного фронта из шести регионов РФ помогает ликвидировать последствия ЧС в Туапсе, за день они переместили по пляжу более 200 мешков с нефтепродуктами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

В апреле Туапсе несколько раз был атакован БПЛА, в результате произошли возгорания на морском терминале, которые ликвидированы. На территории Туапсинского муниципального округа введен режим ЧС регионального уровня.

«Сейчас наши сводные группы одновременно работают в двух точках чрезвычайных ситуаций — в Дагестане и в Туапсе. Здесь мы усилили команду Кубани ребятами из еще пяти регионов. Работаем плечом к плечу с МЧС России, ВСКС, администрацией района, местными жителями и волонтерскими объединениями. У нас есть система координации, люди и опыт ликвидации подобных ЧС, и мы готовы применять его, ситуация непростая, но вместе мы справимся», — процитировали в пресс-службе слова заместителя руководителя исполкома Народного фронта, руководителя Молодежки Народного фронта Владимира Тараненко.

Отмечается, что волонтеры ежедневно собирают загрязненный грунт в мешки, готовят их к вывозу и помогают пострадавшим птицам. Всего на пляже заняты более 30 человек, включая 16 волонтеров Молодежки Народного фронта из Волгоградской, Орловской, Ростовской областей, Удмуртии и Башкортостана. Так, сводная группа переместила по пляжу более 200 мешков с нефтепродуктами, чтобы техника для вывоза отходов могла заехать без преград.

