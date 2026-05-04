Врач Файзрахманов рассказал, когда нужно обязательно удалить зуб мудрости

Стоматолог Марсель Файзрахманов заявил, что зуб мудрости нужно удалить, если он повреждает щеку.

Источник: Аргументы и факты

Решение об удалении зубов мудрости принимается по четкому медицинскому протоколу, а не по возрасту или моде. Об этом «Российской газете» рассказал врач-стоматолог-хирург, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Марсель Файзрахманов.

Он отметил, что абсолютным показанием к операции является негативное влияние на соседний зуб. Если зуб мудрости постоянно царапает и травмирует щеку изнутри, то его тоже удаляют, пояснил Файзрахманов.

При обнаружении кариозной полости в большинстве случаев проводится операция по удалению из-за сложности полноценного лечения и в силу неудобного расположения. Зуб удаляют также в случае, когда у него отсутствует «пара» на противоположной челюсти.

«При отсутствии антагониста зуб мудрости также удаляется в силу того, что не выполняет функции жевания», — сказал врач.

Ранее стоматолог Илья Фридман назвал привычки, которые постепенно разрушают зубы.