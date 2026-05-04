Бритни Спирс назначили испытательный срок за вождение в нетрезвом виде

Американская поп-певица Бритни Спирс признала вину по делу о вождении в состоянии опьянения, она должна будет пройти трехмесячный курс по вопросам употребления алкоголя, пишет Page Six.
По данным издания, адвокат Бритни Спирс принял предложение о квалификации правонарушения как «неосторожного вождения в нетрезвом виде».
«Спирс получила неофициальный испытательный срок на один год, а также должна будет пройти трехмесячный курс по вопросам употребления алкоголя (30 часов)», — сказано в материале.
При этом, как заявил прокурор округа Вентура Эрик Насаренко, если Бритни Спирс остановят правоохранители, то ей придется пройти тест на наличие алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, автомобиль певицы могут обыскать.
В марте сообщалось, что Бритни Спирс задержали за вождение в состоянии опьянения. Ее отпустили на следующий день. Впоследствии появились данные о том, что певица проходит лечение в реабилитационном центре.