Мишустин: В России «активизируют медиапатрули» для защиты детей от деструктива

Председатель правительства России Михаил Мишустин в понедельник, 4 мая, объявил о запуске нового плана, направленного на борьбу с негативными социальными явлениями среди молодежи. Разработанный Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с федеральными ведомствами и регионами, план включает 41 мероприятие.
— Я утвердил комплекс мер, который будет действовать на протяжении ближайших четырех лет. Это и создание или активизация кибердружин, и блокировка информации о нападениях на школы, — сообщил премьер-министр.
Меры охватывают работу школ, вузов и патриотических движений. Так, «Движение первых» будет активно проводить профилактическую работу с детьми, включая тех, кто состоит на профилактическом учете. В рамках предложенных мер также запланированы мероприятия с профессорско-преподавательским составом и обучающимися высших учебных заведений, передает ТАСС.
В Мосгордуме 29 января прошло заседание круглого стола на тему «Противодействие распространению деструктивного контента среди детей и молодежи в сети Интернет». По словам председателя Андрея Шапошникова, сейчас сбор предложений завершен, запланировано тематическое мероприятие с участием представителей креативных и видеоигровой индустрий.