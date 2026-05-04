В конференции ГИТИСа и ИМЛИ РАН приняли участие деятели из Венгрии и Китая

Мероприятие посвятили взаимодействию литературы и театра в контексте межнациональных культурных связей России и мирового искусства.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Международная научная конференция «Театральные романы. Сцена и литература», организованная ГИТИСом и Институтом мировой литературы (ИМЛИ) имени А. М. Горького Российской академии наук (РАН), завершила свою работу, сообщили ТАСС в пресс-службе института. Участниками мероприятия, посвященного взаимодействию литературы и театра в контексте межнациональных культурных связей РФ и мирового искусства, стали ученые, исследователи, преподаватели и культурные деятели из России, Венгрии и Китая.

Конференция проходила в течение двух дней. Первый день состоялся в Научной библиотеке ГИТИСа. Модераторами пленарного заседания выступили заведующий кафедрой истории, философии и литературы ГИТИСа Андрей Ястребов и заведующая Научной лабораторией Rossica ИМЛИ РАН Елена Гальцова. Вечернее заседание провели заведующая кафедрой истории и теории музыки ГИТИСа Карина Мелик-Пашаева и главный редактор журнала «Театр. Живопись. Кино. Музыка» Артём Зорин.

С докладами выступили представители ГИТИСа, ИМЛИ РАН, НИУ ВШЭ, МГУ, МГЛУ, РАНХиГС и других заведений. На второй день к участию присоединились представители МФТИ, Литературного института, РГГУ, Санкт-Петербургской консерватории, Театра кукол имени Образцова, Академии Русского балета имени Вагановой, Томского и Крымского университетов, Хабаровского института искусств и культуры, Уральского института ГПС МЧС России, Уральского федерального университета, а также Дебреценского университета (Венгрия).

Мероприятие прошло в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и плановой седьмой конференции ИМЛИ РАН «Rossica. Русская литература в мировом культурном контексте».

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше