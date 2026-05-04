Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России утвердили комплекс мер по борьбе с деструктивным поведением молодежи

Правительственный комплекс мер до 2030 года включает мониторинг интернета, конференции и обучение специалистов по безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Правительство РФ утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи на период до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Росмолодежи. Документ включает 41 системное мероприятие, среди которых мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и семинаров, а также обучение специалистов по вопросам безопасности.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что президент Владимир Путин поставил задачу усилить профилактику преступности среди детей и подростков. Новый документ консолидирует усилия государства и общества, чтобы повысить эффективность этой работы с учетом влияния цифровой среды. Комплекс мер разработан Росмолодежью при участии более 70 субъектов РФ и 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, Минпросвещения и МВД.

Ранее KP.RU писал, что президент Владимир Путин поручил обновить федеральные образовательные стандарты и программы с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. В документе подчеркивается необходимость углубления междисциплинарной подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук.