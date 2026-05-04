В России утвердили комплекс мер по борьбе с деструктивным поведением молодежи

Правительство РФ утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи на период до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Росмолодежи. Документ включает 41 системное мероприятие, среди которых мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и семинаров, а также обучение специалистов по вопросам безопасности.