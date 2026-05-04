В России утвердили комплекс мер по борьбе с деструктивным поведением молодежи

Правительство РФ утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи на период до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Росмолодежи. Документ включает 41 системное мероприятие, среди которых мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и семинаров, а также обучение специалистов по вопросам безопасности.
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что президент Владимир Путин поставил задачу усилить профилактику преступности среди детей и подростков. Новый документ консолидирует усилия государства и общества, чтобы повысить эффективность этой работы с учетом влияния цифровой среды. Комплекс мер разработан Росмолодежью при участии более 70 субъектов РФ и 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, Минпросвещения и МВД.
Ранее KP.RU писал, что президент Владимир Путин поручил обновить федеральные образовательные стандарты и программы с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. В документе подчеркивается необходимость углубления междисциплинарной подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук.