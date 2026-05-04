Нижегородского чиновника оштрафовали за езду на служебной машине в выходной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая — РИА Новости. Глава Вачского района Нижегородской области Сергей Лисин оштрафован на 300 рублей за то, что ездил на служебном автомобиле в выходной день, сообщается на сайте районного суда.
Мировым судьей установлено, что Лисин в нарушение установленного законом о противодействии коррупции запрета на использование в неслужебных целях средств материально-технического обеспечения, предназначенных только для служебной деятельности, использовал в выходной день 7 февраля 2026 года в личных целях служебный автомобиль.
«Постановлением мирового судьи Сергей Лисин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей», — говорится в сообщении.