Замглавврача больницы в ЛНР посмертно наградили орденом Пирогова

ЛУГАНСК, 4 мая. /ТАСС/. Заместитель главного врача Первомайской центральной городской больницы в ЛНР Татьяна Ковалева указом президента РФ Владимира Путина посмертно награждена орденом Пирогова. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В Минздраве ЛНР ТАСС уточнили, что Ковалева награждена посмертно. О ее смерти стало известно 23 апреля.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Пирогова Ковалеву Татьяну Леонидовну — заместителя главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Первомайская центральная городская многопрофильная больница” Луганской Народной Республики», — говорится в указе.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко рассказала, что Ковалева посвятила здравоохранению более 50 лет, из них свыше 25 лет проработала на руководящей должности. Ковалева была заслуженным врачом ЛНР, имела медаль Луки Крымского и почетную грамоту президента РФ.
Татьяна Ковалева осталась в Первомайске, когда город подвергся агрессии со стороны Украины. Несмотря на почтенный возраст, она месяцами жила в больнице, под обстрелами оказывала помощь раненым, подчеркнула Пащенко. С 2023 года ежедневно координировала экстренную помощь пострадавшим. Под ее руководством специалисты больницы обслуживали освобожденные территории. По словам Пащенко, Ковалева не была в отпуске 10 лет. Министр назвала ее уход невосполнимой потерей для всей системы здравоохранения ЛНР.