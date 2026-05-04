Замглавврача больницы в ЛНР посмертно наградили орденом Пирогова

Татьяна Ковалева осталась в Первомайске, когда город подвергся агрессии со стороны Украины. Несмотря на почтенный возраст, она месяцами жила в больнице, под обстрелами оказывала помощь раненым, подчеркнула Пащенко. С 2023 года ежедневно координировала экстренную помощь пострадавшим. Под ее руководством специалисты больницы обслуживали освобожденные территории. По словам Пащенко, Ковалева не была в отпуске 10 лет. Министр назвала ее уход невосполнимой потерей для всей системы здравоохранения ЛНР.