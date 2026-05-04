Могут отказать: новые правила обслуживания на АЗС заработали в России

Автозаправочные станции (АЗС) в России с 1 мая начали функционировать по обновленным правилам, касающимся оплаты и безопасности. Несоблюдение пяти ключевых правил может привести к отказу в обслуживании.
Ранее автомобилисты могли расплатиться наличными напрямую с оператором и получить небольшую скидку. Теперь такая возможность стала исключением. Наличные будут приниматься только в отдельной кассе и по предоплате. Расплатиться после заправки уже нельзя, что должно снизить количество случаев, когда недобросовестные водители уезжают, не рассчитавшись за топливо.
Каждая колонка теперь связана с кассовым аппаратом, и сотрудник АЗС не сможет включить подачу бензина, пока не оформит чек. Каждый проданный литр — будь то в бак автомобиля или в канистру — сразу отражается в учетной системе. Чек стал обязательным для любых операций на АЗС. Он также является подтверждением факта недолива и некорректной оплаты.
В целях повышения безопасности на территории АЗС теперь категорически запрещено говорить по мобильному телефону, курить, оставлять двери автомобиля открытыми и находиться в одежде, пропитанной горючим. Сотрудник станции обязан сделать нарушителю замечание, а если реакции не последует — вправе прекратить обслуживание. Это связано с усиленным контролем за АЗС и крупными штрафами за несоблюдение норм.
Отдельное внимание будет уделяться покупке топлива в канистры. Заливать горючее можно только в сертифицированные канистры. Речь о объемных пластиковых бутылках или таре без специальной маркировки больше не идет. Водителей предупредили о вероятных небольших очередях из-за дополнительного времени на оформление покупки. Частично эти задержки компенсирует скорость безналичной оплаты.
— Обязательно забирайте чек, глушите двигатель, не используйте телефон на АЗС, проверяйте сдачу при расчете наличными и не покидайте заправку при малейшем подозрении на недолив". Если сомнение подтвердится контрольным замером, следует составить акт и обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, — передает 110 km.ru.
