Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демонстративный жест по-пекински

Министерство коммерции Китая издало приказ, запрещающий исполнять санкции США в отношении китайских нефтехимических компаний, обвиняемых в торговле нефтью с Ираном. Пекин перешел от неоднократных заявлений о незаконности рестрикций, не одобренных ООН, к показному противодействию американскому давлению.

Фактически после введения китайцами ограничений на поставки Соединенным Штатам Америки вольфрама и разного рода редкоземов в ответ на американские внешнеторговые пошлины это новый этап войны взаимных ограничений.

Демарш Пекина — жесткий и однозначный ответ на прямые попытки Вашингтона отрезать китайцев от традиционных поставщиков нефти, в частности Ирана. Таким образом команда президента США Дональда Трампа надеялась обеспечить себе доминирующие позиции на ведущихся в Европе циклических двухсторонних торгово-экономических переговорах.

Венцом таких подрывных усилий должен был стать намеченный на середину мая визит Трампа в Пекин, который несколько раз откладывался и ныне под большим вопросом. Американское нефтяное эмбарго не срабатывает. Во-первых, потому что у Китая есть огромные нефтяные резервы, а во-вторых, большинство китайских танкеров с иранской нефтью продолжают проходить Оманский залив и акваторию Индийского океана, несмотря на блокаду США. А пятерка «подсанкционных» предприятий продолжает даже экспортировать свою продукцию.

Все более широкое использование юаня в международной торговле делает финансовые запреты США ничтожными. Решение же министерства — это уже просто демонстративный жест.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше