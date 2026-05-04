Демонстративный жест по-пекински

Фактически после введения китайцами ограничений на поставки Соединенным Штатам Америки вольфрама и разного рода редкоземов в ответ на американские внешнеторговые пошлины это новый этап войны взаимных ограничений.
Демарш Пекина — жесткий и однозначный ответ на прямые попытки Вашингтона отрезать китайцев от традиционных поставщиков нефти, в частности Ирана. Таким образом команда президента США Дональда Трампа надеялась обеспечить себе доминирующие позиции на ведущихся в Европе циклических двухсторонних торгово-экономических переговорах.
Венцом таких подрывных усилий должен был стать намеченный на середину мая визит Трампа в Пекин, который несколько раз откладывался и ныне под большим вопросом. Американское нефтяное эмбарго не срабатывает. Во-первых, потому что у Китая есть огромные нефтяные резервы, а во-вторых, большинство китайских танкеров с иранской нефтью продолжают проходить Оманский залив и акваторию Индийского океана, несмотря на блокаду США. А пятерка «подсанкционных» предприятий продолжает даже экспортировать свою продукцию.
Все более широкое использование юаня в международной торговле делает финансовые запреты США ничтожными. Решение же министерства — это уже просто демонстративный жест.