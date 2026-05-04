Власти ОАЭ частично закрыли воздушное пространство страны

Объединенные Арабские Эмираты частично закрыли воздушное пространство страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя авиадиспетчерских служб Ближнего Востока.
Уточняется, что решение было принято авиационными властями ОАЭ. Согласно источнику, для совершения полетов в аэропорты страны и по обратным маршрутом были определены четыре специальных коридора, по которым будут проходить рейсы.
Ранее KP.RU сообщал, что Министерство обороны ОАЭ заявило о запуске четырех крылатых ракет с территории Ирана, три из которых были перехвачены над территориальными водами государства в понедельник, 4 мая. При этом иранская сторона опровергла сообщения об атаках по ОАЭ.