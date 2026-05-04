Юрист Чиркова: если жарить шашлык в неположенном месте грозит штраф в 50 тысяч

На дачных и приусадебных участках готовить шашлык разрешается, но при строгом соблюдении норм. Мангал необходимо размещать не ближе 5 метров от любых построек, а территорию в радиусе 2 метров очистить от сухой травы, веток и других горючих материалов. Рядом обязательно должны быть средства пожаротушения: вода, огнетушитель, песок или лопата. А в период особого противопожарного режима любое разведение открытого огня, включая использование мангалов, полностью запрещено. Штраф за это от 5 до 20 тысяч рублей, пишет aif.ru.