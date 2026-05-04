Юрист Чиркова: если жарить шашлык в неположенном месте грозит штраф в 50 тысяч

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала, когда за решение пожарить шашлык придется дорого заплатить.
Отправляясь на пикник, нужно понимать, что степень нарушения будет оцениваться в зависимости от места и способа разведения огня.
На дачных и садовых участках мангал должен быть установлен на специально оборудованной негорючей площадке на расстоянии не менее пяти метров от построек. А в радиусе двух метров вокруг очага не должно быть сухой травы, листвы, веток и горючих жидкостей. Такие требования закреплены в Правилах противопожарного режима.
Если шашлык жарят в парках, скверах, на набережных, у водоемов и во дворах многоквартирных домов, то делать это разрешено только на официальных пикниковых площадках. Разведение огня на газонах, детских площадках, у подъездов, а также на балконах, лоджиях, крышах и чердаках строго запрещено.
В лесу в пожароопасный сезон запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, гарях, под кронами деревьев и на сухой траве.
В разрешенных местах требуется минерализованная полоса шириной не менее 0,5 метра.
После приготовления мяса необходимо залить очаг водой или засыпать землей. А вот открытый огонь запрещен во время действия противопожарного режима, пишет Life.ru.
Штрафы за нарушение правил при жарке шашлыка варьируются от 5 до 50 тысяч рублей. В зависимости от места и времени, когда было совершено нарушение.
А если из-за пожара причинен ущерб имуществу или нанесен вред здоровью, то штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей, плюс нужно будет возместит ущерб. При крупном ущербе возможно возбуждение уголовного дела.
Перед выездом на природу эксперт посоветовала проверить сайт регионального МЧС и убедиться, что нет особого противопожарного режима.
На дачных и приусадебных участках готовить шашлык разрешается, но при строгом соблюдении норм. Мангал необходимо размещать не ближе 5 метров от любых построек, а территорию в радиусе 2 метров очистить от сухой травы, веток и других горючих материалов. Рядом обязательно должны быть средства пожаротушения: вода, огнетушитель, песок или лопата. А в период особого противопожарного режима любое разведение открытого огня, включая использование мангалов, полностью запрещено. Штраф за это от 5 до 20 тысяч рублей, пишет aif.ru.
Категорически запрещено жарить шашлык на балконе или лоджии. Это прямо запрещено правилами противопожарного режима (пункт 85) и создает прямую угрозу пожара, который может быстро распространиться на соседние помещения, пишет Газета.ru.