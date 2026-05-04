Всего около трети жителей Киева постоянно говорят на украинском языке. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на проведенный в приложении «Киев цифровой» опрос.
Там отметили, что 14 процентов киевлян общаются на украинском языке только в государственных учреждениях, 13 процентов используют украинский в кафе и магазинах, 11 процентов — на работе, и еще 9 процентов при посещении культурных мероприятий.
Только 6 процентов жителей украинской столицы говорят на украинском в учебных заведениях, 4 процента — дома, еще 4 — преимущественно общаются на русском.
Еще 7 процентов горожан не смогли ответить, поскольку используют оба языка.
В декабре стало известно, что Верховная рада Украины планирует инициировать разработку законопроекта, который ограничит использование русского языка. Парламент хочет минимизировать его во всех сферах. Парламентарии предложили внедрить технологии, которые позволят выявлять и блокировать в украинском медиапространстве материалы на русском языке. За какие-либо нарушения в вопросах языковой политики Верховная рада предлагает вводить ответственность.
Это противоречит словам президента Украины Владимира Зеленского, который осенью утверждал, что якобы готов рассмотреть возможность предоставления официального статуса русскому языку и отмены закона, запрещающего УПЦ.