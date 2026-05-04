Поколение, которое скучает по живому общению

Зумеры хотят больше заниматься саморазвитием, заработать за несколько месяцев денег, уволиться и отправиться в путешествие или отдохнуть. Потом — найти новую работу. Конечно, такая ломка стереотипов кажется странной тем, кто привык жить в ограниченных временных рамках. Эх, тут бы надо сказать неповторимым голосом Николая Дроздова: «Посмотрите, как интересны зумеры в своей естественной среде обитания! Давайте не будем мешать им!». Придумали зумеры «административные вечеринки»: собираться в кафе для того, чтобы совместно решать дела.
А ведь когда-то слово «вечеринка» подразумевало исключительно веселое проведение досуга. «Вечеринка у Дэцла дома, гуляет весь район, гуляет вся школа!». Но теперь все не так и с вечеринками. Замученные удаленкой, от которой еще недавно большинство молодых работников были в восторге, уставшие от «цифры» и пресловутого «одиночества в сети», ребята придумали новый формат совмещения приятного с полезным. Собираются в кафешке с ноутбуками и… работают. Но при этом и общаются, и пиццу себе заказывают. А кто-то и опытом обменивается. Ведь, как известно, «вместе весело шагать!».
При этом в компании лучше, конечно, заниматься какой-то относительно технической работой. Написание диплома, статьи или книги требует особой концентрации, да и музы редко посещают коллективные мероприятия. Ну и конечно, надо как-то рационально использовать время. Поработать, потом пообщаться, поесть, посмеяться, затем — еще поработать.
Опять же, так и были организованы когда-то рабочие дни в офисе. Только вот там компания предлагалась из коллег, которые далеко не всегда были единомышленниками и ровесниками. А на «административных вечеринках» человек волен сам выбирать, с кем рядом ему находиться и с кем общаться. Такая возможность — большой плюс. Человек — существо социальное. И то, что молодежь когда-то легко отказалась от своей «стаи» — оттягивая создание семьи, стремясь на удаленку, — стало в итоге большой проблемой. Хочется общаться, видеть рядом живых людей, у которых схожие жизненные сюжеты, обмениваться мнениями, да просто — слышать живой смех и реплики.
Нам-то, как я сейчас понимаю, повезло: всегда мы были вовлечены в социум, иногда даже слишком. Но как ждали обеденного перерыва, чтобы обсудить с коллегами накопившиеся домашние проблемы! Моя пожилая родственница, ей недавно исполнилось 83 года, и, кстати, в трудовой книжке у нее всего одно место работы, — до сих пор встречается с «девчонками», бывшими коллегами. Им по-прежнему есть о чем поговорить. За полвека на работе не наговорились. Это уникальное поколение, которому аплодирую стоя.
Вот и у зумеров с этими «административными вечеринками» тоже рождается какое-то особенное отношение к труду. Решение текущих задач в кругу ровесников, совмещение труда и досуга выводят рабочий процесс на новый уровень. Да, стираются привычные границы. Работа уже не воспринимается как сизифов труд, как необходимая повинность; работая в группе ровесников, которые с увлечением выполняют свои задачи, и сам втягиваешься в процесс. А вообще, конечно, зумеры в итоге придут к выводу, что главная роскошь в жизни — человеческое общение. Все мы к этому приходим, но каждый — своим путем.