Социолог Якубович: россияне стали чаще страдать от синдрома хронической усталости

Октябрьский опрос ВЦИОМ показал, что 37% россиян чувствуют усталость каждый день, а 26% признаются, что сталкиваются с этим чувством раз в неделю. При этом с 2022 года доля ежедневно уставших выросла на 6 п.п. (с 31% до 37%).