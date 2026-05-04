Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Социолог Якубович: россияне стали чаще страдать от синдрома хронической усталости

Эксперт объяснил, чем эмоциональное выгорание отличается от синдрома хронической усталости.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал, что скрывается за привычной фразой «я просто устал». Эти слова далеки от обычной усталости, сегодня 26% россиян чувствуют разбитость несколько раз в неделю.

Октябрьский опрос ВЦИОМ показал, что 37% россиян чувствуют усталость каждый день, а 26% признаются, что сталкиваются с этим чувством раз в неделю. При этом с 2022 года доля ежедневно уставших выросла на 6 п.п. (с 31% до 37%).

Причины усталости сменились: теперь на первых местах нервная и ответственная работа, стрессовые ситуации и лишь на третьей строчке физически тяжелый труд.

Усталость перестала быть временным состоянием и стала хроническим фоном жизни.

ВОЗ так же констатирует, что один из шести взрослых трудоспособного возраста испытывает психические проблемы и это связано с выгоранием.

— Рост усталости и выгорания — общемировой тренд, обусловленный информационной перегрузкой, постоянными уведомлениями и многозадачностью, которые удерживают мозг в режиме повышенной готовности, — говорит эксперт RuNews.ru.

Важно различать повседневную усталость, эмоциональное выгорание и синдром хронической усталости. Первое должно проходить после отдыха, а вот эмоциональное выгорание — это защитная реакция организма на стресс. При устранение раздражающего фактора становится легче. С последним ситуация самая сложная.

Синдром хронической усталости — это хроническое нейроиммунное заболевание, и отдыха в этой ситуации недостаточно. Он сопровождается когнитивными нарушениями, болями в мышцах и неосвежающим сном.

Эксперт отмечает, что если отдых не помогает, а появилось потснагрузочное истощение, то стоит обратиться к врачу.