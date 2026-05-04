Социолог Якубович: россияне стали чаще страдать от синдрома хронической усталости

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал, что скрывается за привычной фразой «я просто устал». Эти слова далеки от обычной усталости, сегодня 26% россиян чувствуют разбитость несколько раз в неделю.
Октябрьский опрос ВЦИОМ показал, что 37% россиян чувствуют усталость каждый день, а 26% признаются, что сталкиваются с этим чувством раз в неделю. При этом с 2022 года доля ежедневно уставших выросла на 6 п.п. (с 31% до 37%).
Причины усталости сменились: теперь на первых местах нервная и ответственная работа, стрессовые ситуации и лишь на третьей строчке физически тяжелый труд.
Усталость перестала быть временным состоянием и стала хроническим фоном жизни.
ВОЗ так же констатирует, что один из шести взрослых трудоспособного возраста испытывает психические проблемы и это связано с выгоранием.
— Рост усталости и выгорания — общемировой тренд, обусловленный информационной перегрузкой, постоянными уведомлениями и многозадачностью, которые удерживают мозг в режиме повышенной готовности, — говорит эксперт RuNews.ru.
Важно различать повседневную усталость, эмоциональное выгорание и синдром хронической усталости. Первое должно проходить после отдыха, а вот эмоциональное выгорание — это защитная реакция организма на стресс. При устранение раздражающего фактора становится легче. С последним ситуация самая сложная.
Синдром хронической усталости — это хроническое нейроиммунное заболевание, и отдыха в этой ситуации недостаточно. Он сопровождается когнитивными нарушениями, болями в мышцах и неосвежающим сном.
Эксперт отмечает, что если отдых не помогает, а появилось потснагрузочное истощение, то стоит обратиться к врачу.