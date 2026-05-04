Развестись нельзя остаться: поможет ли новая инициатива Госдумы сохранить брак

Второе, на что стоит обратить внимание, — это страхование и брачные договоры. Сегодня брачный контракт у нас воспринимается как экзотика для очень богатых людей. А что, если сделать его стандартным и доступным инструментом, особенно для пар, у которых уже есть дети? Супруги заранее прописывают, как будет делиться имущество, как они будут заботиться о ребенке в случае развода. Это убирает главный источник конфликта — споры о квадратных метрах, машинах и счетах. Пара не копит обиды, не подозревает друг друга в корысти и не живет в состоянии «а что, если он меня бросит у разбитого корыта».