Врач Шилова объяснила, с чем связано ухудшение зрения у молодежи

Молодое поколение сажает зрение не только из-за гаджетов, но и из-за недосыпа, аллергий, сухого воздуха, контактных линз, приема антидепрессантов и использования оральных контрацептивов. Об этом в беседе с НСН рассказала врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова.
Она отметила, что синдром сухого глаза стал чаще встречаться у молодых пациентов. По словам специалиста, при длительном взгляде в экран человек реже моргает, слезная пленка испаряется, и появляются жжение, покраснение и ощущение песка в глазах. При этом синдром также может возникнуть и из-за других причин.
«Например, антигистаминные средства, изотретиноин при лечении акне, некоторые антидепрессанты и оральные контрацептивы», — сказала Шилова.
Шилова отметила, что хроническая сухость способна приводить к повреждению роговицы, эрозиям, язвам и рубцеванию. Врач подчеркнула, что сосудосуживающие капли не лечат синдром сухого глаза и при частом применении ухудшают состояние. Обращаться к офтальмологу она рекомендовала при сохранении симптомов несколько дней — жжения, рези, светобоязни и затуманивания зрения после моргания.
Ранее врачи назвали главные причины синдрома сухого глаза.