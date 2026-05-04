Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство изменило порядок экзаменов для получения водительских прав

Российское правительство скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года.

Источник: РБК

Российское правительство скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года. Документ размещен на сайте публикования официальных актов.

Согласно поправкам, практический экзамен на получение водительского удостоверения будет назначаться не позднее 60 дней после сдачи теории (ранее — до шести месяцев). В случае если кандидат не сдаст практику в течение полугода, ему придется заново проходить теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока.

Сроки сдачи экзаменов можно будет переносить по заявлению в подразделение ГАИ. При этом вводятся новые основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов — в частности, использование средств связи и другой техники для хранения и передачи информации. Повторная сдача в таких случаях будет возможна не ранее чем через год.

С 1 марта 2027 года при подаче заявления через портал «Госуслуги» медицинскую справку можно будет не предоставлять при наличии действующего заключения в ЕГИСЗ. Однако при истечении срока действия медзаключения в период оформления прав процедура будет приостанавливаться до обновления данных в системе.

Ранее правительство России предложило разрешить предъявление водительских прав и регистрационных документов на авто в электронном виде через мессенджер «Макс». Проверка будет осуществляться через QR-код с верификацией данных на «Госуслугах».

Инициатива предполагает внесение изменений в ПДД и приравнивание электронного формата к бумажным документам. В «Максе» для этого используется сервис «Цифровой ID», где уже доступны электронные версии ряда документов.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».