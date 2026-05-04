Правительство изменило порядок экзаменов для получения водительских прав

Российское правительство скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года. Документ размещен на сайте публикования официальных актов.
Согласно поправкам, практический экзамен на получение водительского удостоверения будет назначаться не позднее 60 дней после сдачи теории (ранее — до шести месяцев). В случае если кандидат не сдаст практику в течение полугода, ему придется заново проходить теоретический экзамен в течение 30 дней после истечения срока.
Сроки сдачи экзаменов можно будет переносить по заявлению в подразделение ГАИ. При этом вводятся новые основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов — в частности, использование средств связи и другой техники для хранения и передачи информации. Повторная сдача в таких случаях будет возможна не ранее чем через год.
С 1 марта 2027 года при подаче заявления через портал «Госуслуги» медицинскую справку можно будет не предоставлять при наличии действующего заключения в ЕГИСЗ. Однако при истечении срока действия медзаключения в период оформления прав процедура будет приостанавливаться до обновления данных в системе.
Ранее правительство России предложило разрешить предъявление водительских прав и регистрационных документов на авто в электронном виде через мессенджер «Макс». Проверка будет осуществляться через QR-код с верификацией данных на «Госуслугах».
Инициатива предполагает внесение изменений в ПДД и приравнивание электронного формата к бумажным документам. В «Максе» для этого используется сервис «Цифровой ID», где уже доступны электронные версии ряда документов.
