Генконсул РФ в Алма-Ате вручил документ к ордену племяннику погибшего фронтовика

АЛМА-АТА, 4 мая. /ТАСС/. Удостоверение к ордену Славы III степени передали в понедельник в генеральном консульстве России в Алма-Ате племяннику фронтовика Байсерика Турембекова, погибшего в феврале 1945 года. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.