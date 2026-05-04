Генконсул РФ в Алма-Ате вручил документ к ордену племяннику погибшего фронтовика

АЛМА-АТА, 4 мая. /ТАСС/. Удостоверение к ордену Славы III степени передали в понедельник в генеральном консульстве России в Алма-Ате племяннику фронтовика Байсерика Турембекова, погибшего в феврале 1945 года. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.
«Возвращать из безвестности имена защитников Родины, вручать родным наградные документы — значит сохранять живую нить памяти, которая не даст оборваться связи времен», — приводит пресс-служба диппредставительства слова генерального консула Дмитрия Тураева на церемонии передачи документа.
Как уточнили ТАСС в генконсульстве, фронтовик погиб 3 февраля 1945 года, в том же месяце вышел документ о награждении его орденом Славы III степени.
Турембеков родился в 1925 году в Казахстане на станции «Бадам» Туркестанской железной дороги. 18 мая 1942 года он был призван в ряды Красной армии. Пройдя обучение артиллерийскому делу, служил наводчиком 45-мм пушки в составе 717-го стрелкового полка 170-й стрелковой дивизии.