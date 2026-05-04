Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генконсул РФ в Алма-Ате вручил документ к ордену племяннику погибшего фронтовика

Фронтовик погиб 3 февраля 1945 года, в том же месяце вышел документ о награждении его орденом Славы III степени.

АЛМА-АТА, 4 мая. /ТАСС/. Удостоверение к ордену Славы III степени передали в понедельник в генеральном консульстве России в Алма-Ате племяннику фронтовика Байсерика Турембекова, погибшего в феврале 1945 года. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

«Возвращать из безвестности имена защитников Родины, вручать родным наградные документы — значит сохранять живую нить памяти, которая не даст оборваться связи времен», — приводит пресс-служба диппредставительства слова генерального консула Дмитрия Тураева на церемонии передачи документа.

Как уточнили ТАСС в генконсульстве, фронтовик погиб 3 февраля 1945 года, в том же месяце вышел документ о награждении его орденом Славы III степени.

Турембеков родился в 1925 году в Казахстане на станции «Бадам» Туркестанской железной дороги. 18 мая 1942 года он был призван в ряды Красной армии. Пройдя обучение артиллерийскому делу, служил наводчиком 45-мм пушки в составе 717-го стрелкового полка 170-й стрелковой дивизии.