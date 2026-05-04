Вечерний@Калининград: слово губернатора, железнодорожный аврал и «Леночкин лещ»

И, наверное, орнитологи и прочие борцы за экологию и защитники Куршской косы могли бы на этом моменте выдохнуть с облегчением, если бы не парочка нюансов. Во-первых, губернатор оговорился, что проект не будет реализован конкретно «в таком формате», а не вообще. А во-вторых, Беспрозванных прямо дал понять, что «табу» на застройку Рыбачьего будет действовать, пока он здесь губернаторствует. Однако как долго продлится это «пока», не знает никто, включая самого оратора. И учитывая, что ни один из предшественников нынешнего главы региона не продержался на этой должности полных два срока, еще неизвестно, чье слово окажется последним — губернатора Беспрозванных или инвестора, уверенного в реализации своих планов.