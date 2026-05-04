Биолог Лялина заявила о риске развития варикоза из-за обуви с каблуками

Ношение туфель на высоких каблуках способно привести к деформации пальцев, плоскостопию, варикозному расширению вен и нарушению осанки, поэтому оптимальной высотой является три-пять сантиметров. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
По словам эксперта, каблуки смещают центр тяжести и увеличивают нагрузку на коленные и голеностопные суставы. Лялина посоветовала выбирать устойчивый широкий каблук вместо шпильки и использовать силиконовые подушечки под стопу и пятку.
Биолог рекомендовала покупать обувь чуть свободнее с учетом вечернего отека ног и на мероприятии периодически переносить вес с пятки на носок для облегчения нагрузки на скелет. После выхода она призвала сменить обувь на более удобную.
Ранее остеопат Елена Скляр заявила, что поза «нога на ногу» провоцирует перекос таза.