Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экстренно увезли и оперировали: умерла звезда эстрады Галина Ненашева

Умерла певица Галина Ненашева. Ей было 85 лет, ранее СМИ сообщали о госпитализации артистки с проблемами сердца.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженная артистка России Галина Ненашева умерла в возрасте 85 лет. О смерти певицы сообщил Андрей Малахов, который назвал ее «легендарной певицей»; официальная причина смерти пока не раскрывалась.

Ненашеву госпитализировали за несколько месяцев до смерти.

В январе СМИ писали, что Галину Ненашеву экстренно госпитализировали в Москве. По данным «Известий», артистке стало плохо дома, врачи диагностировали нестабильную стенокардию и решили доставить ее в больницу.

Сообщалось также, что певицу увезли в больницу после вызова скорой. Сама Ненашева публично эти сообщения не комментировала.

Певица стала узнаваемой после песен о России.

Галина Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в Онеге Архангельской области, ее девичья фамилия — Семененко. После школы она начинала в хоре Челябинского оперного театра, затем работала на драматической сцене и в оперетте.

Широкую известность Ненашевой принесли песни «Любите Россию» и «Я люблю тебя, Россия». В 1971 году они прозвучали на фестивале «Песня года», а в 2000-м на «Песне века» была представлена «Белая лебедь».

В репертуаре Ненашевой звучали сильные лирические и драматические строки. Среди них «Я узнаю цену раю, ад вкусив в раю» в песне «Ненаглядный мой», отражающие характер ее сценического образа и тематику песен о судьбе, испытаниях и внутренней силе.

В 2021 году Ненашева стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В последние годы она также появлялась в музыкальных программах Андрея Малахова.

У Ненашевой были проблемы со здоровьем.

По данным биографических публикаций, в 2020 году артистка перенесла сложную операцию на сонной артерии. После этого она говорила, что здоровье стало для нее главным вопросом.