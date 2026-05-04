Экстренно увезли и оперировали: умерла звезда эстрады Галина Ненашева

Заслуженная артистка России Галина Ненашева умерла в возрасте 85 лет. О смерти певицы сообщил Андрей Малахов, который назвал ее «легендарной певицей»; официальная причина смерти пока не раскрывалась.
Ненашеву госпитализировали за несколько месяцев до смерти.
В январе СМИ писали, что Галину Ненашеву экстренно госпитализировали в Москве. По данным «Известий», артистке стало плохо дома, врачи диагностировали нестабильную стенокардию и решили доставить ее в больницу.
Сообщалось также, что певицу увезли в больницу после вызова скорой. Сама Ненашева публично эти сообщения не комментировала.
Певица стала узнаваемой после песен о России.
Галина Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в Онеге Архангельской области, ее девичья фамилия — Семененко. После школы она начинала в хоре Челябинского оперного театра, затем работала на драматической сцене и в оперетте.
Широкую известность Ненашевой принесли песни «Любите Россию» и «Я люблю тебя, Россия». В 1971 году они прозвучали на фестивале «Песня года», а в 2000-м на «Песне века» была представлена «Белая лебедь».
В репертуаре Ненашевой звучали сильные лирические и драматические строки. Среди них «Я узнаю цену раю, ад вкусив в раю» в песне «Ненаглядный мой», отражающие характер ее сценического образа и тематику песен о судьбе, испытаниях и внутренней силе.
В 2021 году Ненашева стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В последние годы она также появлялась в музыкальных программах Андрея Малахова.
У Ненашевой были проблемы со здоровьем.
По данным биографических публикаций, в 2020 году артистка перенесла сложную операцию на сонной артерии. После этого она говорила, что здоровье стало для нее главным вопросом.