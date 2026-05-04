В концерте «Песни Победы» приняли участие Пелагея, Гагарина и Mia Boyka

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Гала-концерт «Песни Победы», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Государственном Кремлевском дворце. В нем приняли участие заслуженные артисты РФ Пелагея, Александр Маршал и Shaman, народный артист РФ Александр Буйнов, а также Akmal", Зара, Вадим Самойлов, Mia Boyka, Loc-Dog, Niletto, Полина Гагарина, Татьяна Куртукова, Сосо Павлиашвили, Хабиб, Стас Пьеха и другие.
«Сегодняшний концерт вообще для меня особенный, потому что появилась такая идея — спеть “Священную войну”. Я давно ходил вокруг нее, и вот сегодня наконец-таки это произойдет. Я открываю концерт первым номером», — сказал Shaman, отметив, что такая масштабная работа «показывает историю его карьеры». Вместе с ним выступили Ансамбль песни и пляски «Красная звезда» и Симфонический оркестр под управлением Николая Хондзинского.
Следом за ним выступила Татьяна Куртукова совместно с вокально-хореографическим ансамблем «Русы». Она исполнила песню «Синий платочек». Всего на концерте было исполнено 22 композиции, а завершило концерт совместное исполнение всех участников песни «День Победы».
Ведущими вечера выступили Вячеслав Макаров и Лера Кудрявцева. «Мне кажется, что все дети должны знать, что это за праздник, несмотря на то, что в наше время переписывают историю. И здорово, что на сегодняшнем концерте молодые исполнители будут петь эти легендарные песни», — сказала Кудрявцева.