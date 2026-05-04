Певица Галина Ненашева скончалась на 86-м году жизни

В возрасте 85 лет скончалась заслуженная артистка России Галина Ненашева. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

— Сегодня пришла печальная весть — не стало легендарной певицы Галины Ненашевой, — написал он в публикации.

Журналист добавил, что исполнительница оставила «яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей».

Артистка родилась в 1941 году в городе Онега Архангельской области. В 1958 году ее приняли в состав хора Челябинского оперного театра.

Спустя три года Ненашева перешла выступать на драматическую сцену, а после — в оперетту. Пик популярности певицы пришелся на 1970-е годы.

Среди ее известных песен — «Травушка-муравушка», «Утушка луговая», «Две гитары», «Ямщик, не гони лошадей». Кроме того, она исполняла композиции А. Мажукова, М. Фрадкина и Р. Майорова.