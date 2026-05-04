Трампу предрекли поражение на грядущих выборах: в США назвали победу демократов «весьма вероятной»

Республиканцы в США, вероятно, потерпят поражение на выборах осенью 2026 года. Белый дом уже начал подготовку к последствиям такого сценария. Чиновники проводят «частные брифинги для политических назначенцев» исполнительной власти США, сообщает газета The Washington Post.
По ее сведениям, на встречах обсуждают подготовку к ужесточению контроля со стороны Конгресса в случае победы демократов. Проинформированный источник счел такие брифинги «трезвыми разговорами».
«Всем очевидно, что это [поражение Республиканской партии] весьма вероятно», — сказал собеседник газеты.
Как считает американист Андрей Сидоров, президент США Дональд Трамп способен делать резкие шаги в отношении Ирана, чтобы не потерять власть. Ему важно завершить войну до выборов 3 ноября.