Попавший в массовое ДТП на МКАД грузовик имел перевес в 15 тонн

Грузовик, ставший виновником массового ДТП на МКАД, имел на себе перевес в более чем 15 тонн. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
«Допустимая масса грузового транспортного средства в снаряженном состоянии составляет 25 тонн, взвешивание показало 40 840 кг», — говорится в заявлении ведомства.
Авария произошла на внутренней стороне 41-м километра МКАД, в результате которой столкнулись 15 транспортных средств, включая грузовик. Из-за ДТП пострадали семь человек, четверо из которых, включая двоих детей, были госпитализированы с места аварии. По предварительным данным виновным в инциденте стал водитель грузовика. У транспортного средства произошел отказ тормозной системы.
