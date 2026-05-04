Попавший в массовое ДТП на МКАД грузовик имел перевес в 15 тонн

Дептранс Москвы заявил о выявленном перевесе у грузовика, попавшего в массовое ДТП с участием 15 транспортных средств.

Источник: Комсомольская правда

Грузовик, ставший виновником массового ДТП на МКАД, имел на себе перевес в более чем 15 тонн. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Допустимая масса грузового транспортного средства в снаряженном состоянии составляет 25 тонн, взвешивание показало 40 840 кг», — говорится в заявлении ведомства.

Авария произошла на внутренней стороне 41-м километра МКАД, в результате которой столкнулись 15 транспортных средств, включая грузовик. Из-за ДТП пострадали семь человек, четверо из которых, включая двоих детей, были госпитализированы с места аварии. По предварительным данным виновным в инциденте стал водитель грузовика. У транспортного средства произошел отказ тормозной системы.

Ранее KP.RU сообщал, что на Садовом кольце Москвы произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Женщина-водитель ставшая виновницей аварии, села за руль в нетрезвом состоянии.