Попавший в массовое ДТП на МКАД грузовик имел перевес в 15 тонн

Авария произошла на внутренней стороне 41-м километра МКАД, в результате которой столкнулись 15 транспортных средств, включая грузовик. Из-за ДТП пострадали семь человек, четверо из которых, включая двоих детей, были госпитализированы с места аварии. По предварительным данным виновным в инциденте стал водитель грузовика. У транспортного средства произошел отказ тормозной системы.