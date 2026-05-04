Врач Поздняков объяснил, как распознать хантавирусную инфекцию

Хантавирусная инфекция начинается внезапно и проявляется высокой температурой, сильной головной болью и рвотой, а через несколько дней наступает резкое ухудшение с развитием дыхательной недостаточности. Об этом «Российской газете» рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.
По словам специалиста, инкубационный период заболевания составляет от одной до шести недель. При этом специфической терапии от инфекции не существует — лечение только поддерживающее.
Поздняков отметил, что при легочной форме появляется мучительный кашель и нарастает одышка. В случае почечной формы ест риск отказа почек.
