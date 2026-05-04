Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Поздняков объяснил, как распознать хантавирусную инфекцию

Инфекционист Андрей Поздняков заявил, что признаками хантавирусной инфекции является сильная головная боль и рвота.

Источник: Аргументы и факты

Хантавирусная инфекция начинается внезапно и проявляется высокой температурой, сильной головной болью и рвотой, а через несколько дней наступает резкое ухудшение с развитием дыхательной недостаточности. Об этом «Российской газете» рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По словам специалиста, инкубационный период заболевания составляет от одной до шести недель. При этом специфической терапии от инфекции не существует — лечение только поддерживающее.

Поздняков отметил, что при легочной форме появляется мучительный кашель и нарастает одышка. В случае почечной формы ест риск отказа почек.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров назвал первые признаки хантавируса.