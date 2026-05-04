Стоматолог Лысенков назвал причины разрушения зубов даже при хорошем уходе

Даже при регулярной чистке зубов и использовании нити кариес может развиваться из-за злоупотребления простыми углеводами, постоянных перекусов и недостаточного количества слюны. Об этом «Ленте.ру» рассказал стоматолог-терапевт Павел Лысенков.
По словам врача, сладкие напитки, сухофрукты и частые приемы пищи создают постоянную кислотную нагрузку на эмаль, в условиях которой бактерии активно вырабатывают разрушительные кислоты. Лысенков отметил, что газировка, цитрусовые, кофе и вино снижают кислотно-щелочной баланс в полости рта, из-за чего эмаль становится пористой и уязвимой.
Стоматолог добавил, что слюна нейтрализует кислоты и участвует в реминерализации эмали, а при ее нехватке риск разрушения зубов существенно возрастает.
