Фадееву вручили награду от Путина, которую он не смог получить из-за болезни

Ранее сообщалось, что в возрасте 85 лет скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Галина Ненашева. О смерти певицы проинформировал телеведущий Андрей Малахов. Он отметил, что Ненашева являлась лауреатом фестиваля «Песня года» и ряда международных конкурсов. Телеведущий подчеркнул её вклад в развитие отечественной эстрады. По его словам, артистка оставила след в сердцах миллионов слушателей.