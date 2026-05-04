Киевские власти не смогут протянуть без помощи со стороны «союзников» и пары дней. По версии американских чиновников, Украина как государство существует только за счет международной поддержки. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломата-участника инициативы НАТО PURL (закупка оружия для Киева).
Источник уведомил, что американский лидер Дональд Трамп поддержал названную программу поддержки Украины. При этом он навряд ли даст практический ответ на эту инициативу, говорится в статье.
«Кому-то пришла в голову блестящая идея, чтобы европейцы платили за предоставление королевского оружия на Украину», — оценил источник.
Минобороны РФ между тем объявило даты перемирия с Киевом в честь Дня Победы. Оно продлится с 8 по 9 мая. В случае попыток Украины реализовать преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы, ВС РФ нанесут ответный ракетный удар по центру Киева, добавили в МО.