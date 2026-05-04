Судья раскритиковал условия содержания фигуранта дела о стрельбе в Вашингтоне

Федеральный судья Зия Фаруки в США выступил с критикой условий содержания Коула Томаса Аллена, обвиняемого по делу о стрельбе на мероприятии Ассоциации корреспондентов Белого дома, сообщает CNN.

По данным издания, судья заявил, что режим содержания под стражей для обвиняемого оказался более жестким, чем в ряде других резонансных дел, которые он рассматривал ранее, включая процессы, связанные с событиями 6 января 2021 года в Капитолии.

Сторона защиты утверждает, что Аллен был помещен под усиленное наблюдение и изолирован в тюрьме Вашингтона из-за предполагаемого риска самоубийства. В администрации учреждения заявили, что меры носили временный характер и были связаны с первоначальной медицинской оценкой состояния заключенного.

Во время заседания судья принес извинения обвиняемому за условия содержания и обязал тюремную администрацию предоставить информацию о текущем режиме содержания. Также по просьбе Аллена ему была передана Библия.

По версии следствия, 26 апреля мужчина с дробовиком проник через пункт безопасности на мероприятии, где присутствовали президент США и представители администрации. Ему предъявлены обвинения, включая попытку покушения на президента Дональда Трампа.

СМИ, включая CNN и The New York Post, сообщают, что обвиняемый — 31-летний учитель из Калифорнии. В открытых источниках также указывается, что он мог работать в образовательной компании C2 Education на неполной занятости.

Дополнительно отмечается, что судебные заседания по подобным делам в США нередко сопровождаются отдельными разбирательствами по условиям содержания обвиняемых, особенно в случаях, связанных с обвинениями против действующих или бывших политических лидеров.

