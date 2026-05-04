Путин наградил игумению Еротииду медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Игумения Еротиида (Елена Михайловна Гажу) родилась 18 октября 1965 года в Кишиневе, получила образование в Торгово-кулинарном училище Кишинева по специальности «Технолог общественного питания», а также в Уральском гуманитарном институте по специальности «Психология». В 1988 году поступила в Толгский женский монастырь, пострижена в иночество в 1989 году, в монашество — в 1994 году. 26 января 1999 года указом архиепископа Ярославского и Ростовского Михея была назначена настоятельницей Николо-Сольбинского женского монастыря, в 2003 году возведена в сан игумении. С 2019 года является членом Петровской академии наук и искусств.