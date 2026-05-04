В Калининградской области обнаружили экипаж Ил-2 и останки 25 советских солдат

По словам Хисамова, сохранившиеся номерные элементы самолёта позволят через архивные документы восстановить историю машины: определить дату её выпуска, путь до фронта и участие в боевых операциях. Сейчас поисковики проверяют версию, согласно которой Ил-2 мог принадлежать экипажу капитана Машковцева и стрелка Михеева. После завершения поисковых мероприятий останки найденных бойцов перезахоронят в братской могиле. Награды лётчиков и других установленных военнослужащих планируют передать их семьям.