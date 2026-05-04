Невероятное радужное облако смогли наблюдать жители Земли

Иризация возникает, когда свет солнечных лучей проходит через мелкие капли воды или кристаллы льда, находящиеся в облаке. В результате этого процесса происходит рассеяние света, что приводит к появлению ярких и насыщенных цветов, напоминающих кислотные переливы. Эффект особенно заметен на краях плотных облаков, когда они освещены под определённым углом, создавая впечатление нереалистичности.