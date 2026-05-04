Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невероятное радужное облако смогли наблюдать жители Земли

В Индонезии было замечено необычное природное явление — так называемое «радужное» облако, которое привлекло внимание местных жителей и туристов.

В Индонезии было замечено необычное природное явление — так называемое «радужное» облако, которое привлекло внимание местных жителей и туристов. Это явление, известное как иризация облаков, не является результатом работы искусственного интеллекта, а представляет собой естественный оптический эффект.

Иризация возникает, когда свет солнечных лучей проходит через мелкие капли воды или кристаллы льда, находящиеся в облаке. В результате этого процесса происходит рассеяние света, что приводит к появлению ярких и насыщенных цветов, напоминающих кислотные переливы. Эффект особенно заметен на краях плотных облаков, когда они освещены под определённым углом, создавая впечатление нереалистичности.

Такое зрелище вызывает восхищение и удивление у наблюдателей, подчеркивая красоту и разнообразие природных явлений, которые можно увидеть в небе.

Ранее жители Свердловской области увидели «солнечный нимб».