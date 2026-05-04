Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секретная служба США сообщила о стрельбе вблизи Белого дома

Недалеко от Белого дома произошел инцидент со стрельбой, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне вечером 4 мая произошла стрельба. Характерные звуки зафиксировали в районе Белого дома. По данным офиса связи Секретной службы США, есть один пострадавший.

По имеющимся сведениям, журналистов пресс-службы Белого дома эвакуировали с Северной лужайки в комнату для брифингов. Сотрудники Секретной службы присутствуют на месте ЧП.

Утверждается, что в инциденте участвовал представитель правоохранительных органов. На место инцидента прибыли экстренные службы. Белый дом временно закрыт, сказано в сообщении.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше