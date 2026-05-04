Секретная служба США сообщила о стрельбе вблизи Белого дома

В Вашингтоне вечером 4 мая произошла стрельба. Характерные звуки зафиксировали в районе Белого дома. По данным офиса связи Секретной службы США, есть один пострадавший.
По имеющимся сведениям, журналистов пресс-службы Белого дома эвакуировали с Северной лужайки в комнату для брифингов. Сотрудники Секретной службы присутствуют на месте ЧП.
Утверждается, что в инциденте участвовал представитель правоохранительных органов. На место инцидента прибыли экстренные службы. Белый дом временно закрыт, сказано в сообщении.